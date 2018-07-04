Галимова о слушаниях по МСЗ: «Превалировала позиция неготовности вообще что-либо слушать»

От визитов президента в Астану до выселения «аварийщиков» и ярых протестов противников сжигания мусора — топ-10 новостей от главного спикера казанского Кремля

Фото: Максим Платонов

Как Татарстан нарастил объемы торговли с Эмиратами и Туркменистаном, готовится развивать сотрудничество с Нижегородской, Челябинской и Свердловской областями, а также изучает вопросы исламского банкинга в Астане — основные темы брифинга в казанском Кремле. После освещения официальной повестки визитов Рустама Минниханова Лилии Галимовой пришлось отвечать на вопросы, более близкие к населению, связанные с проведением слушаний по МСЗ или выселением из аварийного жилья. Подробности — в материале «Реального времени».

Дружить с ОАЭ, развивая промышленность и исламский банкинг

6 июля в Казани пройдет заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В этот день для участия в ней прилетят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла ибн Зайд, с которым у Рустама Минниханова запланирована встреча. Для нашей республики Эмираты — один из ключевых партнеров: по итогам 2017 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и ОАЭ составил 21,4 млн долларов, экспорт — 14,4 млн долларов, импорт — 7 млн долларов. По итогам первого квартала 2018 года уже значительный рост торгового сотрудничества, объем торговли достиг 20,4 млн долларов. Среди потенциальных вопросов — развитие отношений с крупными промпредприятиями, продвижение сотрудничества в области исламского банкинга.

В Казани ждут президента Туркменистана

В этот же день в Казань должен прилететь президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ему покажут выставку промышленного потенциала республики на базе технопарка «Идея», в казанском Кремле пройдет уже расширенная встреча и презентация Болгара и Свияжска.

— Сотрудничеству с Туркменистаном почти десять лет. Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 25 млн долларов, что в 1,2 раза выше, чем в 2016-м. Сейчас объем составляет 3,3 млн долларов. Среди вопросов для обсуждения — расширение поставок КАМАЗа, возможности для работы татарстанских специалистов в нефтеразведке Туркменистана, увеличение поставок холодильной техники, переподготовка кадров для промышленности Туркменистана, — озвучила Галимова.

Гурбангулы Бердымухамедову покажут выставку промышленного потенциала республики на базе технопарка «Идея». Фото ru.sputnik-tj.com



«Татспиртпром» будет работать с французской Pernod Ricard

Также 6 июля Рустам Минниханов встретится с генеральным директором, председателем совета директоров французской компании Pernod Ricard Александром Рикаром. Среди вопросов — расширение дистрибуции продукции через торговый дом «Татспиртпрома», в планах выходить на УФО.

Республику представят на «Иннопроме»

Лилия Галимова анонсировала участие президента РТ в Международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. От Татарстана, у которого будет свой выставочный стенд, едет внушительная делегация — около 140 человек, среди которых руководители министерств, представители предприятий. Страна — партнер выставки — Южная Корея, с послом страны в России Рустам Минниханов как раз встречался во время ЧМ.

РТ подпишет соглашения с Нижегородской, Челябинской и Свердловской областями

Уже известно, какие соглашения принесет «Иннопром». Запланирована встреча с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным и подписание плана соглашений о сотрудничестве до 2020 года. Такие же документы должны быть подписаны с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Пока речь идет только о плане мероприятий по реализации соглашений, а вот рабочая группа с представителями субъектов уже будет прорабатывать детали.

Минниханов на «исламском Давосе» в Астане

Судя по выступлению Галимовой, сейчас у Рустама Минниханова активная пора для контактов с другими регионами и странами.

Сейчас у Рустама Минниханова активная пора для контактов с другими регионами и странами. Фото tatarstan.ru

— Сейчас президент республики находится на исламском форуме в Астане, можно сказать, это исламский Давос. Рустам Минниханов там единственный из руководителей регионов РФ. Сегодня у него уже прошла встреча с премьер-министром Казахстана, уверены, интересные новости еще будут, — озвучила Галимова.



В Кремле оценили слушания по МСЗ

От обсуждения работы правительства перешли к более насущным для татарстанцев, особенно казанцев, вопросов. Лилия Галимова подтвердила, что в Кремле наблюдали за тем, как проходили последние слушания по МСЗ. Что касается обращения активистов к Рустаму Минниханову, то, насколько известно представителю казанского Кремля, документ направили только сегодня, как только пройдут все процедуры по регистрации, в Кремле решат, как реагировать.

— Я не могу давать оценку ни действиям инвестора, ни активистов. Мы должны были обеспечить организацию слушаний, с нашей стороны были использованы все возможности для организации, со стороны закона все предоставили. Мы зал не предоставляем, мы обеспечиваем законность. Слушания были организованы. Мы приложили усилия, чтобы они состоялись. Общественные слушания проводит инвестор. К сожалению, сейчас идут заявления в полицию, правоохранительные органы разберутся в их сути. Да, мы по-прежнему придерживаемся позиции, что максимальное количество людей должны принимать участие в обсуждениях МСЗ, но на последних слушаниях мы видели не очень цивилизованные методы — даже и не диалога. На них превалировала позиция неготовности вообще что-либо слушать, — обозначила позицию Галимова.

В зале среди журналистов раздалось, что накануне Осиновское сельское поселение издало итоговый документ по итогам слушаний, о чем Галимова не знала, но тут же добавила: «Мы не можем дать оценку. Если есть законное решение, то как можем повлиять на его принятие в Осиново?»



«На последних слушаниях мы видели не очень цивилизованные методы — даже и не диалога», — заявила Галимова. Фото Юлии Косолапкиной

Казанцев просят дождаться итогового документа от инвестора завода

Не подтверждая вслух, но фактически допуская, что слушания считаются состоявшимися, спикер Кремля рассказала о порядке действий. В течение месяца компания-инвестор должна изучить все предложения и замечания, внести коррективы, после которых и получится окончательный проект МСЗ. Только после этого встанут вопросы о международной экологической экспертизе. О негативной реакции президент знает, ситуацию отслеживают, но, отвечая на вопрос, будет ли в итоге построен завод, Лилия Галимова попросила дождаться итогового документа.

Вопрос «аварийщиков» на контроле, а люди по-прежнему без жилья

На вопрос о выселении из аварийных домов (при этом прозвучала формулировка «люди остаются без жилья») Лилия Галимова ответила вопросом: «Кто остается без жилья?»

— Знаю только историю Зеленодольска. В Альметьевске людям предоставлено жилье. Что касается Зеленодольска, то ситуация на ежедневном контроле, решаются вопросы по переселению, проходят совещания. Абсолютно точно люди на улице не останутся, — уверена представитель казанского Кремля.

На некоторые вопросы у Лилии Галимовой не получилось дать ответ с ходу. Фото Максима Платонова

Граффити, Дом татарской кулинарии и новое министерство

На некоторые вопросы у Лилии Галимовой не получилось дать ответ с ходу. Например, пока ей ничего неизвестно, где может расположиться Министерство молодежи. Вопрос Дома татарской кулинарии, который рискует остаться без здания, широко не обсуждался. Что касается возможного появления новых граффити футболистов, то Галимова напомнила, что этим занимается муниципалитет.

— Это крутая идея. Эти изображения в определенном роде могут стать местами паломничества, — считает представитель казанского Кремля.