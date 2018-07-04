Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев завершил политическую деятельность

Спикер областного совета Кемеровской области, экс-губернатор региона Аман Тулеев провел последнее заседание областного парламента. Об этом сообщается на сайте совета народных депутатов региона.

Тулеев отметил, что за период работы IV созыва депутаты приняли 650 законов, а всего в областной совет поступило более 37 тыс. обращений.

«И все принятые законы — действующие, работающие. Например, наш главный закон «О бюджете Кемеровской области». За четвертый созыв в него неоднократно вносились изменения. Но самое главное — впервые за многие годы бюджет нашей области стал бездефицитным», — заявил Тулеев.

После этого он поблагодарил депутатов и аппарат областного совета, заместителей губернатора, руководителей департаментов и работников аппарата администрации области за командную, плодотворную работу.

Напомним, что Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 10 апреля он возглавил совет народных депутатов Кемеровской области.

В конце апреля Тулеев заявил, что не видит своего будущего в политике и не будет участвовать в выборах в парламент пятого созыва.