Участники слушаний по МСЗ направили обращения Путину и Минниханову по поводу нарушения их прав

Участники публичных слушаний по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане направили президенту РФ Владимиру Путину, главе РТ Рустаму Минниханову, а также прокурору РТ Илдусу Нафикову обращения по поводу нарушения прав граждан.

Активисты указывают, что произошли изменения в составе комиссии общественных слушаний — так, на них отсутствовал глава Осиновского сельского поселения Максим Обатнин, несмотря на то, что он входил в официальный состав комиссии. Вместо него модератором встречи был замминистра строительства РТ Алексей Фролов, который в состав не входил.

«Кроме того, собственно обсуждения с общественностью проекта завода не были произведены. Не были заданы вопросы залом, не было выступлений участников слушаний. Организатором мероприятия был показан фильм, а докладчики комментировали его по ходу действа. Считаю, что подача письменных замечаний не может заменить собой живое обсуждение, высказывание замечаний, задавание вопросов», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении «Реального времени».



В обращении отмечается, что инвестор строительства МСЗ АГК-2 «является заинтересованным лицом в строительстве, в интересы которого не входит какое- либо обсуждение проекта».

«В интересы не входит также соблюдать права граждан и допускать к процедуре оценки информации и обсуждению. АГК-2 неоднократно заявляло, что общественные слушания проводятся только для информирования. Однако данная позиция противоречит Положению об оценке, где установлено, что в результате общественных обсуждений устанавливаются предпочтения жителей и их мнение. Таким образом, организатором грубо нарушены права граждан, закрепленные Конституцией, ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» на принятие участия в принятии решения, затрагивающего их права на благоприятную окружающую среду», — отмечается в тексте.

Активисты попросили Путина, Минниханова и Нафикова «принять меры по недопущению фальсификации протокола общественных слушаний» и защитить права граждан «на участие в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду».

Напомним, 28 июня активисты сорвали общественные слушания по мусоросжигательному заводу. Началось все с недовольства людей из-за маленького зала, который рассчитан на 350 человек при зарегистрированных 1 200 человек. Однако по словам первого замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексея Фролова, количество зарегистрированных составило 360 человек. После чего противники строительства МСЗ в Казани попросили перенести общественные слушания.

Позже несколько человек после слушаний по МСЗ в Татарстане обратились в полицию из-за рукоприкладства со стороны службы безопасности инвестора объекта — АГК-1.