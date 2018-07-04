В России резко снизятся темпы роста реальных зарплат — Минэкономразвития

Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году.

При этом реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств снизится с 3,5% до 2,6 % год к году в 2019 году, передает RNS со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что влияние замедления динамики заработных плат на потребительские расходы будет частично компенсироваться снижением нормы сбережения.

Замедление реальных темпов роста заработных плат в 2019 году ожидается в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума.



«Кроме того, в 2019 году индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января, как в текущем году)», — добавили в МЭР.

Ранее Министерство экономического развития в новом макропрогнозе ухудшило динамику роста ВВП России в 2018—2019 годах.