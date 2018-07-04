За 3—4 месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли на 10% — Минтруда РФ

За 3—4 месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли почти на 10%. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



«[В России] снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого не было никогда. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года — почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов», — сказал он.

По мнению Топилина, зарплаты должны выравниваться и расти в среднем пропорционально трудовому опыту и возрасту гражданина, пишет ТАСС.

Ранее в МЭР сообщили, что темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году.