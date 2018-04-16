В Оренбуржье чиновница получила три года колонии за взяточничество

В Оренбургской области суд признал виновными во взяточничестве двоих чиновников администрации Кувандыка. Одна получила 3 года лишения свободы, а второй оштрафован на 600 тыс. рублей.

Установлено, что житель Оренбурга обратился к председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям горадминистрации Кувандыка. Он просил помочь в сборе документов для регистрации земельных участков под магазины, передает пресс-служба прокуратуры Оренбуржья.

Чиновник помог только с частью документов и посоветовал обратиться к специалисту отдела архитектуры и градостроительства, которая взяла на себя оставшиеся.

Предприниматель передал первому чиновнику 30 тыс. рублей. Еще 170 тысяч получила его коллега.

«Уголовное дело в отношении заявителя, содействовавшего правоохранительным органам в изобличении коррупционеров, не возбуждалось», — отмечают в надзорном ведомстве.