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Прокуратура Оренбуржья оспорила постановления областного правительства из-за возможной коррупции

16:20, 05.04.2018

Прокуратура Оренбургской области обнаружила в ряде постановлений регионального правительства «коррупциогенные факторы». Надзорное ведомство потребовало исключить соответствующие пункты.

Суть претензий состояла в допуске комиссий по распределению микрокредитов для малого бизнеса и кинотеатров.

«В силу действующего законодательства полномочиями по предоставлению субсидий из бюджета может быть наделен главный распорядитель бюджетных средств, в рассматриваемом случае — Министерство финансов в лице министра», — говорится в сообщении прокуратуры Оренбуржья.

По версии надзорного ведомства, передача полномочий комиссии снимала ответственность с Минфина области «за необоснованное предоставление субсидий, нарушение условий их предоставлений».

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