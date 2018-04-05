Прокуратура Оренбуржья оспорила постановления областного правительства из-за возможной коррупции

Прокуратура Оренбургской области обнаружила в ряде постановлений регионального правительства «коррупциогенные факторы». Надзорное ведомство потребовало исключить соответствующие пункты.

Суть претензий состояла в допуске комиссий по распределению микрокредитов для малого бизнеса и кинотеатров.

«В силу действующего законодательства полномочиями по предоставлению субсидий из бюджета может быть наделен главный распорядитель бюджетных средств, в рассматриваемом случае — Министерство финансов в лице министра», — говорится в сообщении прокуратуры Оренбуржья.

По версии надзорного ведомства, передача полномочий комиссии снимала ответственность с Минфина области «за необоснованное предоставление субсидий, нарушение условий их предоставлений».