МЧС повторно обследует место крушения Ан-148

К месту крушения разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 прибыла дополнительная группировка спасателей, которые проведут дополнительное обследование места инцидента, сообщает ТАСС.

Кроме того, ожидается, что на место падения самолета приедут родственники погибших в авиакатастрофе, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Напомним, что 11 февраля разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. После чего Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Также приостановлены полеты компании «Саратовские авиалинии».