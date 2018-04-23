Глава Мордовии Владимир Волков получил «двойку» в рейтинге губернаторов за 2018 год

Газета «Русский репортер» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) составили рейтинг губернаторов РФ на начало 2018 года. Глава Мордовии Владимир Волков единственный из руководителей субъектов ПФО получил «двойку».

Согласно исследованию, годом ранее Волков набирал 3 балла.

Высоким баллом не может похвастаться также губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он заработал 3+, как и в предыдущем рейтинге.

Твердой «пятерки» нет ни у кого из глав регионов ПФО. Однако на 5- отработали губернатор Кировской области Игорь Васильев, врио главы Нижегородской области Глеб Никитин, врио руководителя Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев набрал в рейтинге 4 балла. Также «четверку» заработал президент Татарстана. На одном уровне с ними находятся также губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Саратовской области — Валерий Радаев и Ульяновской области — Сергей Морозов.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов ухудшил свои позиции, заработав 4- против твердой «четверки» в прошлогодних рейтингах. Этот же результат зафиксировал и глава Удмуртии Александр Бречалов.