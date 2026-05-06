«Огонь памяти» доставили в Казань

Завтра он прибудет в театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, где состоится торжественная церемония с участием Рустама Минниханова

Фото: Динар Фатыхов

В Казань доставили «Огонь памяти» — частицы Вечного огня, взятого у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Его встретили сегодня на железнодорожном вокзале, передает пресс-служба мэрии города.

Сегодня «Огонь памяти» пронесут у Дома ветерана. 7 мая его доставят в театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, где состоится торжественная церемония с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. После акция «Огонь памяти» пройдет в районах республики.

В этом году огонь побывает в 71 субъекте России, а также в 14 странах Европы, Азии и Африки, говорят организаторы акции.

Напомним, 9 Мая казанцев ожидают парад войск Казанского гарнизона, реконструкция празднования Дня Победы 81 год назад, шествие «Бессмертного полка». На площади у мечети «Кул-Шариф» пройдет ежегодный «Вальс Победы». В завершение праздника над акваторией Казанки прогремит салют.

Галия Гарифуллина