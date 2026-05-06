78% муниципальных актов в Татарстане с начала 2026 года было опубликовано роботом

Компьютер не просто копирует тексты — он сам заполняет нужные формы и добавляет ссылки на связанные законы

В Татарстане с 2022 года появился электронный помощник для работы с документами местных властей. Раньше чиновники вручную публиковали все важные бумаги, а теперь этим занимается специальная компьютерная программа, сообщает Минюст республики.

С 2013 года в республике работает специальный сайт, где публикуются все местные законы и постановления. Сейчас там хранится больше 385 тысяч документов.

В 2020 году систему улучшили — документы стали автоматически попадать в общую базу. А с 2022 года за обработку бумаг отвечает умный компьютер RPA. За первые три месяца этого года он самостоятельно обработал более 8 тысяч документов — это 78% от всех поступивших бумаг. Компьютер не просто копирует тексты — он сам заполняет нужные формы и добавляет ссылки на связанные законы.



Ранее Татарстан вошел в число лидеров по развитию роботизации в России. Исследователи изучили 54 региона и объединили в композитный индекс фактический уровень роботизации и зафиксированный спрос со стороны предприятий.

Наталья Жирнова