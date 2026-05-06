«Энергия добра»: итоги подведены

Подведены итоги 11-го конкурса социальных инициатив «Энергия добра» «Татнефти». Его цель — поддержать некоммерческий сектор и неравнодушных жителей в их стремлении сделать жизнь лучше. В 2026 году на конкурс поступила 771 заявка на общую сумму 610,3 млн руб. от представителей 38 районов РТ и 13 регионов РФ.

Заявки принимались по девяти номинациям: «Защита уязвимых слоев населения»; «Семья, материнство, отцовство и детство»; «Здоровый образ жизни и туризм»; «Наука, образование и просвещение»; «Культура и искусство»; «Сохранение исторического наследия»; «Охрана окружающей среды и защита животных»; «Молодежные проекты»; «Развитие технических видов спорта на юго-востоке РТ». Их рассматривали независимые эксперты из федеральных фондов-партнеров, видные общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, представители государственных структур, образовательных учреждений и др.

В результате оценки экспертами и членами управляющего комитета одобрены 99 проектов из 22 районов Татарстана и одного региона РФ на сумму 144,36 млн руб. Среди проектов-победителей конкурса 2026 года:

Благотворительный фонд «Трамплин» (Казань) с проектом «Программа подготовки подростков из детских домов к самостоятельной жизни «Трамплин в будущее»;

АНО «Центр детско-юношеского творчества и развития искусства «Живи танцуя» (Зеленодольск), который планирует провести международный фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «ЛУЧ. Люди, умеющие чувствовать»;

АНО поддержки творческих инициатив «Образование и культура: новации и открытия» (Альметьевск) с проектом «Новый оркестр талантов Альметьевска»;

Наиля Тазиева из с. Пестрецы с проектом «Республиканский молодежный форум по безопасности и первой помощи «Первая помощь. Время действий». Он направлен на обучение подростков и молодых людей безопасному поведению, оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайной ситуации;

Региональная молодежная экологическая общественная организация РТ «Будет чисто» (Казань) с эколого-просветительским проектом «Экокультура онлайн» и др.

Благодаря грантам «Татнефти» идеи превращаются в реальные решения. Например, в Лениногорске дети знакомятся с миром математики не по учебнику, а через игру в «песочнице» и самодельные конструкторы. В Бугульме открываются инклюзивные мастерские, где дети с ОВЗ лепят, валяют, поют и общаются наравне со всеми. Волонтеры закупают вакцины, оплачивают стерилизацию и лечение бездомных животных — у кошек и собак появляются паспорта и шанс на дом. Школьники из Альметьевска вместо формальной подготовки к экзаменам проходят научные интенсивы и сдают ОГЭ на высокие баллы. А мобильный реабилитационный центр приезжает в небольшие населенные пункты, чтобы люди могли пройти бесплатную диагностику и начать восстановление рядом с домом.

Всего за 11 лет поддержку получили 1 150 заявителей (проектов) на общую сумму более 1,1 млрд рублей.