Правительство России утвердило стратегию развития пригородных электричек до 2035 года

К этому году планируется купить около 7 тысяч новых вагонов, а число пассажиров должно вырасти на 15%

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новый план развития пригородных электричек. Главная задача нового плана — сделать поездки на электричках комфортнее и доступнее для всех пассажиров. Концепция разработана взамен аналогичного документа, действующего с середины 2014 года.

Власти хотят улучшить связь между регионами, сделать поездки безопаснее и удобнее, а также придумать новые способы оплаты билетов. Для этого в стране проведут большую модернизацию: заменят старые вагоны на новые, внедрят современные технологии, улучшат законы и создадут условия для привлечения денег в развитие железных дорог.

К 2035 году планируется купить около 7 тысяч новых вагонов. Число пассажиров должно вырасти на 15%. Все билеты можно будет купить через интернет, а половина из них будет оформляться по единому проездному документу.



