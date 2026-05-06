В Советском районе Казани на сутки отключат воду из-за подключения нового ЖК

В Советском районе Казани с 9:00 13 мая до 11:00 14 мая будет прекращена подача воды в связи с подключением двух водопроводов нового жилого комплекса по улице Бухарской — Вознесенский тракт к централизованным сетям города. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала»



Отключение затронет множество улиц, включая проспект Альберта Камалеева, улицы Аделя Кутуя, Глушко, Сахарова, Джаудата Файзи, Аэропортовскую, Гвардейскую, Космонавтов, Патриса Лумумбы и другие. В этот список также входят улицы в поселках Вознесенское и Большие Клыки. Полный список «Водоканал» опубликовал на своем сайте.

Отключение затронет значительную часть района. Без водоснабжения останутся 191 многоквартирный дом, 7 школ, 30 детских садов, 57 административных зданий, 1 гостиница, 2 742 частных дома и 27 клиник. Частичное снижение давления воды ожидается в 308 многоквартирных домах, 8 школах, 16 детских садах, 81 административном здании, 4 гостиницах, 91 частном доме и 32 клиниках.

Ранее сообщалось, что часть Авиастроительного района Казани также останется без воды — список адресов.

Наталья Жирнова