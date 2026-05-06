На жилье для льготных категорий граждан в Татарстане направят 141,5 млн рублей
Речь идет о помощи ветеранам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
На жилье для льготных категорий граждан в Татарстане направят 141,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
Речь идет о помощи ветеранам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.
Так, на обеспечение жильем граждан, попадающих под действие закона «О ветеранах», выделят 10,3 млн рублей, попадающих под действие закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» — 126,6 млн рублей. Еще 5,6 млн направят на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
Напомним, недавно в Татарстане изменили правила предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Теперь получить господдержку смогут только те пары, которые постоянно проживают в республике минимум пять лет на момент подачи заявления.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».