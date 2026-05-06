Врио главы Дагестана Щукин отправил правительство республики в отставку

Временное исполнение обязанностей предправительства возложили на Магомеда Рамазанова

Врио главы Дагестана Федор Щукин, которого назначили после ухода Сергея Меликова, подписал указ об отставке действующего правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

— Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин. Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО, — говорится в сообщении.

Решение об отставке правительства является стандартной процедурой при смене руководства региона.

Напомним, что Федора Щукина назначили на пост врио главы республики 4 мая, ведь ранее Сергей Меликов покинул пост руководителя Дагестана. Президент России Владимир Путин заявил, что он перейдет на другую работу. Примечательно, что это произошло после масштабного и разрушительного наводнения в республике. На данный момент в Дагестане и Чечне сохраняется угроза оползней после катаклизмов.

— По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики, — заявил Меликов после назначения Щукина.

Наталья Жирнова