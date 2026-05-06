00:30 МСК
Врио главы Дагестана Щукин отправил правительство республики в отставку

16:27, 06.05.2026

Временное исполнение обязанностей предправительства возложили на Магомеда Рамазанова

Фото: скриншот с телеграм-канала правительства Дагестана

Врио главы Дагестана Федор Щукин, которого назначили после ухода Сергея Меликова, подписал указ об отставке действующего правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

— Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин. Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО, — говорится в сообщении.

Решение об отставке правительства является стандартной процедурой при смене руководства региона.

скриншот с сайта Верховного суда Дагестана

Напомним, что Федора Щукина назначили на пост врио главы республики 4 мая, ведь ранее Сергей Меликов покинул пост руководителя Дагестана. Президент России Владимир Путин заявил, что он перейдет на другую работу. Примечательно, что это произошло после масштабного и разрушительного наводнения в республике. На данный момент в Дагестане и Чечне сохраняется угроза оползней после катаклизмов.

— По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь любимой мною республики, — заявил Меликов после назначения Щукина.

Наталья Жирнова

