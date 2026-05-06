Новости промышленности

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Гендиректора КМПО наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

15:13, 06.05.2026

Дамир Каримуллин получил эту награду за вклад в развитие промышленного потенциала региона и многолетний плодотворный труд на благо республики

Гендиректора КМПО наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Фото: Михаил Захаров

Раис Республики Татарстан подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Дамира Каримуллина. Указ был подписан 29 апреля.

Высокой государственной награды генеральный директор АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» удостоен за значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона и многолетний плодотворный труд на благо республики.

Ранее раис Татарстана наградил лучших работников медалью «За доблестный труд». Среди награжденных — сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения: электромонтер Рифат Валиуллин, консервировщик Зульфия Камалова, а также фрезеровщики Гузалия Хаялиева и Борис Чернышев.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также