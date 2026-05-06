Гендиректора КМПО наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Дамир Каримуллин получил эту награду за вклад в развитие промышленного потенциала региона и многолетний плодотворный труд на благо республики
Раис Республики Татарстан подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Дамира Каримуллина. Указ был подписан 29 апреля.
Высокой государственной награды генеральный директор АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» удостоен за значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона и многолетний плодотворный труд на благо республики.
Ранее раис Татарстана наградил лучших работников медалью «За доблестный труд». Среди награжденных — сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения: электромонтер Рифат Валиуллин, консервировщик Зульфия Камалова, а также фрезеровщики Гузалия Хаялиева и Борис Чернышев.
