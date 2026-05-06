Молодые повара из 18 стран пройдут по улице Баумана в Казани
Мероприятие пройдет в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»
С 13 по 15 мая в столице Татарстана пройдет парад молодых шеф-поваров, который положит начало третьему Международному турниру молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Информация об этом появилась на официальном сайте KazanForum 2026.
Шествие кулинарных вундеркиндов пройдет по улице Баумана до площади 1 Мая. Молодые повара пронесут флаги своих государств и возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. Такой парад даст старт началу турнира, а возложенные цветы станут данью памяти героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участие в параде примут начинающие повара в возрасте от 16 до 25 лет из 18 стран мира.
Мероприятие пройдет в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026».
Напомним, в прошлом году турнир собрал поваров из 14 стран, включая Иран, Ливан, Азербайджан, Казахстан, Сенегал, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Малайзию и Индонезию. Тогда участники турнира готовили блюда своих национальных кухонь в казанских ресторанах, а отведать их мог любой желающий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».