Молодые повара из 18 стран пройдут по улице Баумана в Казани

Мероприятие пройдет в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026»

Фото: Реальное время

С 13 по 15 мая в столице Татарстана пройдет парад молодых шеф-поваров, который положит начало третьему Международному турниру молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Информация об этом появилась на официальном сайте KazanForum 2026.

Шествие кулинарных вундеркиндов пройдет по улице Баумана до площади 1 Мая. Молодые повара пронесут флаги своих государств и возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. Такой парад даст старт началу турнира, а возложенные цветы станут данью памяти героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участие в параде примут начинающие повара в возрасте от 16 до 25 лет из 18 стран мира.

Мероприятие пройдет в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году турнир собрал поваров из 14 стран, включая Иран, Ливан, Азербайджан, Казахстан, Сенегал, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Узбекистан, Малайзию и Индонезию. Тогда участники турнира готовили блюда своих национальных кухонь в казанских ресторанах, а отведать их мог любой желающий.

Ильназ Юусупов