Володин: в России с начала года было аннулировано более 8 тысяч ВНЖ

15:25, 06.05.2026

Это на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года

За первые три месяца 2026 года в России аннулировано более 8 000 видов на жительство мигрантов, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил Вячеслав Володин. При этом наблюдается значительное снижение выдачи новых документов: разрешений на временное проживание стало меньше на 27,5%, а видов на жительство — на 27,8%.

Общее количество въехавших в страну мигрантов сократилось на 15% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Такие результаты демонстрируют эффективность принятых законодательных мер по борьбе с нелегальной миграцией.

В настоящее время в Госдуме разрабатываются новые меры по совершенствованию миграционной политики. В частности, планируется ввести норму об аннулировании ВНЖ или РВП для мигрантов, работающих менее 10 месяцев в году. Этот законопроект планируется рассмотреть в ходе весенней сессии.

Напомним, что более 170 мигрантов будут выдворены из России после проверок в Татарстане: с 20 по 24 апреля в Татарстане прошла очередная операция «Нелегальный мигрант».

Наталья Жирнова

