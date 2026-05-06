Во вторник температура в Казани оказалась на 8 градусов выше нормы

Всплески тепла последних дней до летних значений следует рассматривать как аномалию

Фото: Реальное время

Во вторник, 5 мая, в Казани температура была на 8 градусов выше нормы, сообщила «Реальному времени» начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина.

Напомним, что вчера температура в Казани повышалась до +26 градусов, следует из данных «Яндекс Карт».

— В данном случае всплески тепла последних дней до летних значений следует рассматривать как аномалию. Например, в минувшие сутки в Казани температура воздуха оказалась на 8 градусов выше нормы, — сказала Ирина Трущина.

Однако уже 10 и 11 мая температура, по ее словам, будет ниже нормы на 3—4 градуса. Подробнее о том, когда закончится жара в Татарстане, а также о погоде в регионе на День Победы и в последующие майские выходные — в материале «Реального времени».

Никита Егоров