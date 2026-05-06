Американские военные атаковали иранский танкер Hasna в Оманском проливе
По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), танкер не отреагировал на многочисленные предупреждения американских военных
Военные силы США принудительно остановили иранский танкер Hasna в Оманском заливе. Это произошло при попытке судна направиться в порт Ирана.
По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), танкер не отреагировал на многочисленные предупреждения американских военных. В результате экипаж военного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet, базирующегося на авианосце Abraham Lincoln, был вынужден применить оружие.
Для обездвиживания судна военные произвели выстрелы из 20-мм пушки по рулевому механизму танкера. После этого судно прекратило движение в направлении иранского порта.
В настоящее время танкер Hasna остановлен и не может продолжить движение в сторону территории Ирана. Информация о дальнейших действиях американских военных и реакции иранской стороны пока не сообщается. Напомним, что ранее зарубежные СМИ сообщали, что Иран и США готовятся подписать мирное соглашение.
