Американские военные атаковали иранский танкер Hasna в Оманском проливе

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), танкер не отреагировал на многочисленные предупреждения американских военных

Военные силы США принудительно остановили иранский танкер Hasna в Оманском заливе. Это произошло при попытке судна направиться в порт Ирана.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), танкер не отреагировал на многочисленные предупреждения американских военных. В результате экипаж военного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet, базирующегося на авианосце Abraham Lincoln, был вынужден применить оружие.

Для обездвиживания судна военные произвели выстрелы из 20-мм пушки по рулевому механизму танкера. После этого судно прекратило движение в направлении иранского порта.

В настоящее время танкер Hasna остановлен и не может продолжить движение в сторону территории Ирана. Информация о дальнейших действиях американских военных и реакции иранской стороны пока не сообщается. Напомним, что ранее зарубежные СМИ сообщали, что Иран и США готовятся подписать мирное соглашение.

Наталья Жирнова