«Это решение было обдуманным и взвешенным»: Мухаметшин сложил полномочия председателя Госсовета Татарстана

Исполняющим обязанности стал Марат Ахметов

«В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность»

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы парламента. Этот пост он занимал почти 30 лет — с 1998 года. До избрания нового председателя Госсовета обязанности возложили на Марата Ахметова, ранее занимавшего должность его заместителя.

— Сегодняшнее заседание для меня имеет особый, я бы сказал, рубежный характер. Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность. Прошедшие 30 лет, на протяжении которых я был у руля парламента, стали для меня периодом огромной ответственности, напряженной работы и вместе с тем временем, наполненным гордостью за наш парламент, за нашу республику и за тех, кто своим упорным трудом вносит весомый вклад в развитие родной республики — опорного региона Российской Федерации, — сказал Мухаметшин.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий поставили на голосование — депутаты решение поддержали. Мухаметшин снял депутатский значок. «Верю, что сердцем я буду с вами», — добавил он при этом по-татарски. Слово для дальнейшего ведения заседания Мухаметшин предоставил заместителю председателя Госсовета Юрию Камалтынову.



«Опять вы, татары, своевольничаете?»

— Уважаемый Фарид Хайруллович, сегодня особый, непростой день. То решение, которое вы приняли, оно такое… Мы так привыкли к вам, — обратился к Мухаметшину раис Татарстана Рустам Минниханов. — Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку. <...> В самое сложное время Фарид Хайруллович возглавлял правительство, я был министром финансов. Мы работали рука об руку.

Татарстанский лидер подчеркнул, что со стороны Фарида Мухаметшина «видел всегда полную поддержку и помощь».

В ходе заседания Фарида Мухаметшина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

— Очень трепетно и волнительно. Поймите мое состояние. 30 лет с депутатами мы служили своему Отечеству, — отреагировал экс-глава Госсовета.

— И я под вашим руководством тоже в правительстве поработал! — напомнил в ответ Минниханов.

— И очень даже эффективно! — оценил Мухаметшин.

Он вспомнил, как «во времена Чубайса» Татарстан выступал против передачи в частные руки контроля над предприятиями республики: порохового, вертолетного заводов.

— Я вынужден был лететь в Москву к Ельцину, он меня пригласил. «Опять вы, татары, своевольничаете?» — говорит Борис Николаевич. Я говорю: «Мы акционируемся, Борис Николаевич. Контрольный пакет акций оставим за правительством республики и сохраним свою многовекторную экономику». Шулай булды бит, Рустам Нургалиевич? (Ведь так было, Рустам Нургалиевич? — прим. ред.).



В Татарстане появился почетный председатель

На заседании предложили создать должность почетного председателя Госсовета Татарстана.

— Считаем, что тот громадный вклад, который внес Фарид Хайруллович в развитие парламентаризма в нашей республике и стране в целом, его многолетний опыт и глубокие знания, огромный авторитет на международной арене и в Российской Федерации должны быть нами учтены и использованы в Госсовете в полном объеме, — заявил Юрий Камалтынов, представляя проект соответствующего постановления.

Он отметил, что должность почетного председателя существует в Совете Федерации и ряде субъектов страны.

Предложение приняли, а на должность почетного председателя Госсовета избрали Мухаметшина. Проголосовавших против не было.

Пост главы Госсовета Мухаметшин занимал почти 30 лет

Работать Фарид Мухаметшин начал в 1963 году — токарем на Миннибаевском газобензиновом заводе в Альметьевске. Ответственные посты в исполнительных и законодательных органах Татарстана он занимал с конца 1980-х годов:

министр торговли (1989—1990 годы);

заместитель председателя Совета Министров (1990—1991 годы);

председатель Верховного Совета (1991—1995 годы);

премьер-министр Татарстана (1995—1998 годы).

В 1998 года он был назначен председателем Госсовета республики и непрерывно занимал этот пост до сегодняшнего дня.

С декабря 2007 года был членом Президиума Совета по развитию местного самоуправления при президенте России — членом Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Тогда же он стал председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана. В числе его наград — орден Почета (2005 год), орден Дружбы (1997 год), орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2007 год).

