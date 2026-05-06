На стенах Казанского кремля появится самая длинная бегущая строка России

Это произойдет в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2026»

Фото: Динар Фатыхов

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2026» состоится уникальный мультимедийный проект. С 14 по 16 мая 2026 года на стенах Казанского кремля будет запущена самая протяженная в России новостная бегущая строка длиной 480 метров — от Безымянной до Спасской башни. Проект претендует на включение в «Книгу рекордов России».

Бегущая строка станет главным информационным каналом форума, транслируя актуальные новости деловой программы, комментарии экспертов и основные события площадки. Параллельно впервые будет представлен видеомэппинг на мечети Кул-Шариф, объединяющий национальные мотивы и историческое наследие региона.

В реализации проекта участвуют новостная платформа Дзен, международная мультимедийная компания dreamlaser и Министерство культуры РТ.



— KazanForum ежегодно внедряет современные технологии в деловую программу. Мы находим новые форматы их применения и готовы содействовать развитию стремительно растущего рынка креативных индустрий. Реализация проекта видеомэппинга на стенах Кремля подчеркивает растущую роль мультимедийных технологий в освещении крупных международных событий и усиливает статус KazanForum как площадки, объединяющей экономическую повестку с культурными и технологическими инициативами, — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член организационного комитета форума Талия Минуллина.

Напомним, что на форум, который пройдет с 12 по 17 мая, приедет заместитель генсека ООН.

Наталья Жирнова