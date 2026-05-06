HR-эксперт о «резерве» кадров в России: цифры нельзя назвать точными

В России по итогам 2025-го насчитывается 4,4 млн человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных

Цифры о количестве «трудового резерва» нельзя назвать точными, поскольку эксперты делают выводы, основываясь на официальных данных, не учитывая так называемый теневой рынок. Об этом «Реальному времени» сообщила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее сообщалось, что в России по итогам 2025-го в кадровом резерве находится 4,4 млн человек. Речь идет о людях, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных. Причем за год этот показатель уменьшился на 8,6%.

— Есть люди, которые официально не трудоустроены, но они работают и получают доход. И число граждан на таком рынке достаточно большое. Что касается уменьшения количества кадрового резерва, то это следствие демографических проблем: уменьшается население — сокращается и объем работников. Более того, сегодня активные трудовые кадры — это поколение 90-х и 2000-х, иными словами, люди, родившиеся в демографический кризис, — объяснила эксперт.

Также, по ее словам, в представленной аналитике учитывают только людей, которые работают полный рабочий день.

— А ведь у нас есть люди, которые прибегают к платформенной занятости, но Росстат их не учитывает. Однако на деле к таким сотрудникам относят курьеров, водителей такси и в целом занятых в перевозках. Они, как правило, трудятся самозанятыми. Причем общая численность таких работающих увеличилась с 72 млн человек в 2020-м до почти 75 млн в 2025 году, — обратила внимание собеседник издания.

Кроме того, продолжила эксперт, в России стали активнее привлекать к работе студентов и школьников. Помимо этого, на практике женщины в декрете тоже часто работают на удаленке.

— Все эти факты говорят о том, что в России активно развиваются гибкие формы занятости, которые не учитывают аналитики, — подчеркнула она.

Подробнее о том, почему доступный трудовой потенциал постепенно исчерпает себя, какие люди прибегают к платформенной занятости и почему в республике «все прекрасно» с точки зрения кадров, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров