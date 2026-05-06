МВД Татарстана опровергло информацию о замене знаков «Пешеходный переход»
В социальных сетях появилась недостоверная информация о планируемой замене дорожных знаков «Пешеходный переход» с желто-синей цветовой гаммы на серо-белые или черно-белые, заявили в МВД по РТ.
Правоохранительные органы призывают жителей республики быть бдительными при получении информации в интернете и мессенджерах.
— Также, МВД по Республике Татарстан предупреждает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, — сказано в официальном сообщении ведомства.
