МВД Татарстана опровергло информацию о замене знаков «Пешеходный переход»

17:37, 06.05.2026

В соцсетях появился фейк о планируемой замене дорожных знаков с желто-синей цветовой гаммы на серо-белые или черно-белые

В социальных сетях появилась недостоверная информация о планируемой замене дорожных знаков «Пешеходный переход» с желто-синей цветовой гаммы на серо-белые или черно-белые, заявили в МВД по РТ.

Правоохранительные органы призывают жителей республики быть бдительными при получении информации в интернете и мессенджерах.

— Также, МВД по Республике Татарстан предупреждает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, — сказано в официальном сообщении ведомства.

Наталья Жирнова

