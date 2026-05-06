«На предупреждения последовала фактически нулевая реакция»: с улиц Казани эвакуировали еще 80 электросамокатов

Кикшеринговые компании проигнорировали ситуацию с неправильной парковкой своего оборудования, заявили в мэрии

Сегодня с улиц Казани за неправильную парковку эвакуировали 80 электросамокатов. Рейды начались вчера — всего за два дня на штрафстоянку вывезли 240 средств индивидуальной мобильности (СИМ), передает пресс-служба мэрии.

Самокаты обнаружили на улицах с оживленным пешеходным трафиком: Кремлевской, Лобачевского, Профсоюзной, Япеева, Карла Маркса, Дзержинского и Батурина. Операторы смогут вернуть их только после уплаты административных штрафов.

— Стоит отметить, что кикшеринговые компании проигнорировали ситуацию с неправильной парковкой своего оборудования: меры по предотвращению хаотичной парковки и оперативному перераспределению самокатов не были приняты, а на предупреждения властей последовала фактически нулевая реакция. В связи с этим в городе продолжится эвакуация неправильно припаркованных СИМов до тех пор, пока сервисы не приведут систему парковки в соответствие с правилами городского благоустройства, — предупредили в мэрии.

Напомним, вчера с несанкционированных стоянок эвакуировали 157 электросамокатов и три велосипеда. Они были обнаружены на Фестивальном бульваре, в сквере «Молодежный», на улицах Пушкина, Толстого, Маяковского, Бутлерова, в Ленинском саду и на участке возле Кремлевской набережной.



Галия Гарифуллина