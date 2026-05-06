Синоптик Ильин рассказал о погоде в Татарстане на День Победы

Утром и в первой половине дня 9 мая в Татарстане ожидаются дожди. Об этом «Реальному времени» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— В День Победы в республике температура днем составит от +9 до +14 градусов, а ночью опустится до +4... +9 градусов, — рассказал он.

Ветер, в свою очередь, в субботу будет дуть с севера со скоростью 4—9 м/с.

Ильин также отметил, что «жара в Татарстане закончится уже в четверг». Причем уже 10 и 11 мая температура в регионе будет ниже нормы на 3—4 градуса. Подробнее о погоде в предстоящие майские выходные — в материале «Реального времени».

Никита Егоров