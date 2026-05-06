Потребительские цены в России на прошлой неделе снизились на 0,02% — дефляция фиксируется впервые с 2025-го

Самый существенный спад показала стоимость огурцов — на 11,6%

По данным Росстата, за период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен в России составил 99,98%. С начала года показатель достиг 103,19%. В последний раз о недельной дефляции Росстат сообщал в августе 2025 года.

Продовольственные товары показали следующие изменения: выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,6%), куриное мясо (+0,5%), гречневую крупу (+0,4%), сахар (+0,3%). При этом существенно снизились цены на плодоовощную продукцию (-2,7%), в том числе на огурцы (-11,6%) и помидоры (-7,5%), яйца также показали снижение на 1%. В марте в Татарстане уже наблюдалось резкое падение цен на огурцы — -8,7% в стоимости.



В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано повышение цен на медикаменты: нимесулид (+0,9%), ренгалин (+0,8%). Напомним, что в Казани из аптек пропал противоэпилептический препарат «Бензонал». Среди бытовой химии выросли цены на зубные щетки (+0,6%), пасты (+0,3%). При этом снизились цены на телевизоры (-0,9%) и электропылесосы (-0,7%).

Топливно-энергетический сектор продемонстрировал незначительное повышение цен: бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

В сфере услуг отмечен рост стоимости отдыха: подорожали путевки на Черноморское побережье (+8,5%), в страны Юго-Восточной Азии (+3,6%). Также выросли цены на проживание в гостиницах всех категорий от 1 до 5 звезд. Транспортные услуги показали умеренный рост: повысились тарифы на проезд в городском автобусе (+0,3%) и троллейбусе (+0,1%). Напомним, что тарифы на речные перевозки в Татарстане «не повышаются на тот уровень, на который должны»: рост цен затронул только социально значимые маршруты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова