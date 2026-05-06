Татарстан попал в топ-10 регионов России по «кадровому резерву»

В 2025 году в республике насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных

В 2025 году в Татарстане насчитывалось 118 тыс. человек, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных. Причем республика заняла 8-е место среди регионов России по количеству так называемого «кадрового» резерва, следует из аналитики FinExpertiza.

На первом месте по данному показателю расположился Дагестан (344 тыс.), на втором — Московская область, а замкнула тройку лидеров Москва (197 тыс.). В топ-5 регионов по количеству кадров «в резерве» также попали Краснодарский край (156 тыс.) и Свердловская область (145 тыс.).

6—10 места в топе, помимо Татарстана, заняли Ростовская (135 тыс.), Иркутская (124 тыс.), Новосибирская (101 тыс.) и Кемеровская (100 тыс.) области.

В целом в России по итогам 2025-го в кадровом резерве находится 4,4 млн человек. Это 8,6%, или на 415 тыс. человек, меньше, чем в 2024-м.



При этом эксперт утверждает, что данная статистика не совсем точная, поскольку в ней не учитывается целый ряд факторов. Почему доступный трудовой потенциал постепенно исчерпает себя, какие люди прибегают к платформенной занятости и почему в республике «все прекрасно» с точки зрения кадров — в материале «Реального времени».

Никита Егоров