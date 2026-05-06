Al Arabiya: Иран и США готовятся подписать мирное соглашение

США и Иран близки к заключению предварительного соглашения о прекращении войны. Как сообщает ТАСС, телеканал Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники рассказал, что проект документа предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства.

Как сообщает телеканал, проект соглашения включает пункты, по которым поднимаются вопросы обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция «Проект «Свобода» в Ормузском проливе приостановлена. Такое решение приняли, чтобы оценить возможности подписания соглашения с Ираном.

Наталья Жирнова