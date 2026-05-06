Университет Иннополис запатентовал инновационную систему анализа горных пород

Новое изобретение использует искусственный интеллект для автоматического анализа фотографий керна — образцов горных пород, добытых при бурении скважин

Фото: Артем Гафаров

Университет Иннополис получил патент на разработку в области горной геомеханики, сообщает ТАСС. Новое изобретение использует искусственный интеллект для автоматического анализа фотографий керна — образцов горных пород, добытых при бурении скважин.

Система способна распознавать различные геологические структуры: трещины, разломы, жилы и брекчии. По данным разработчиков, технология значительно повысит точность анализа при геологоразведочных работах и ускорит создание геологических моделей месторождений полезных ископаемых.

Специалисты отмечают, что в 70% случаев система классифицирует фотографии керна так же точно, как опытный геолог. При этом алгоритм исключает ложные срабатывания из-за техногенных трещин, возникающих при добыче образцов.

По каждой секции керна искусственный интеллект формирует цифровой отпечаток, содержащий данные о выявленных структурах с их характеристиками и координатами по глубине. Система анализирует текстуру, цвет, контраст и другие признаки, что особенно эффективно при выявлении сложных разломов и тектонических нарушений.

Напомним, что ранее в университете разработали платформу цифровых двойников городов. Решение уже используют городские власти для управления инфраструктурой.

Наталья Жирнова