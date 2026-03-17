После ухода Мухаметшина в Госсовете создадут должность почетного председателя

Фото: Динар Фатыхов

После завершения полномочий Фарида Мухаметшина в должности председателя Госсовета Татарстана было выдвинуто предложение установить новую почетную позицию — «Почетный Председатель Госсовета РТ». По мнению членов Парламента, эта мера позволит подчеркнуть значимость вклада заслуженных руководителей в социально-экономическое развитие региона.



Основные положения проекта предусматривают, что статус почетного председателя присваивается решением Государственной думы большинством голосов, не менее одной трети общего состава депутатов. Документ устанавливает перечень прав, которыми наделяется лицо, занявшее данную должность, включающих участие в мероприятиях Госсовета и его президиума и право выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и проекты законов, возможность участия в работе консультативно-экспертных групп и комиссий.

Для реализации деятельности почетного председателя планируется организовать рабочее пространство непосредственно в здании Госсовета, обеспечить транспортное обслуживание и оборудовать отдельный кабинет в главном зале заседаний. Средства на осуществление всех указанных функций будут выделяться из бюджета на содержание аппарата Госсовета Республики Татарстан.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Дмитрий Зайцев