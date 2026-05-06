В Альметьевске модернизируют территорию медицинского комплекса

Преобразования начались с участка возле Детской городской больницы с перинатальным центром

Фото: предоставлено пресс-службой «Институт развития городов Татарстана»

В медицинском комплексе Альметьевска стартовали работы по благоустройству территории. Преобразования начались с участка возле Детской городской больницы с перинатальным центром, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

Проект предусматривает создание современного пространства для отдыха пациентов и их родственников. В рамках первого этапа будет обустроен «Сад детства» — специальная зона с прогулочными дорожками, озеленением и игровым оборудованием. Ключевым элементом станет павильон-ротонда для ожидания.

Особое внимание уделяется организации движения: приоритет отдан медицинскому транспорту и пешеходам. При этом действующая парковочная схема сохраняется.

Медицинский комплекс обслуживает около 200 тысяч жителей Альметьевского района, а онкологический центр — почти 600 тысяч человек из 10 муниципальных районов юго-востока Татарстана.

Проект реализуется при поддержке руководства республики в рамках программы развития общественных пространств. В планах — создание единого оздоровительного кластера, объединяющего здания больницы, парк и прилегающие территории в общую рекреационную систему.

Напомним, что уже более 220 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании за благоустройство городских пространств: в Казани на голосование выставлено 24 места.

Наталья Жирнова