В Альметьевске модернизируют территорию медицинского комплекса
Преобразования начались с участка возле Детской городской больницы с перинатальным центром
В медицинском комплексе Альметьевска стартовали работы по благоустройству территории. Преобразования начались с участка возле Детской городской больницы с перинатальным центром, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.
Проект предусматривает создание современного пространства для отдыха пациентов и их родственников. В рамках первого этапа будет обустроен «Сад детства» — специальная зона с прогулочными дорожками, озеленением и игровым оборудованием. Ключевым элементом станет павильон-ротонда для ожидания.
Особое внимание уделяется организации движения: приоритет отдан медицинскому транспорту и пешеходам. При этом действующая парковочная схема сохраняется.
Медицинский комплекс обслуживает около 200 тысяч жителей Альметьевского района, а онкологический центр — почти 600 тысяч человек из 10 муниципальных районов юго-востока Татарстана.
Проект реализуется при поддержке руководства республики в рамках программы развития общественных пространств. В планах — создание единого оздоровительного кластера, объединяющего здания больницы, парк и прилегающие территории в общую рекреационную систему.
Напомним, что уже более 220 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании за благоустройство городских пространств: в Казани на голосование выставлено 24 места.
