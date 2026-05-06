МИД России предупредил иностранные посольства об угрозе удара по Киеву

Атака возможна, если руководство Украины попытается совершить теракты в Москве во время празднования Дня Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство направило во все зарубежные дипмиссии и представительства международных организаций ноту с предупреждением о возможной угрозе нанесения удара по Киеву.

В документе говорится, что если руководство Украины попытается совершить теракты в Москве во время празднования Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по Киеву.

В связи с этим в МИДе России призвали иностранные государства срочно эвакуировать из Киева своих дипломатов и граждан. В ноте подчеркивается, что предупреждение сделано в ответ на публичные угрозы со стороны Киева, а ответственность за безопасность иностранных представительств ложится на их страны.

— Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно, — сказано в официальном сообщении Захаровой.

Ранее Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины» с 5 на 6 мая и подчеркнул, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного времени.



Наталья Жирнова