В Казани назвали районы, где ожидается самый интенсивный паводок

Ранее в мэрии города уже озвучивали проблемные зоны, однако этот перечень расширился

Как недавно сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, половодье неизбежно затронет Советский, Кировский и Приволжский районы города. При этом локальные проблемы с подтоплением могут возникнуть в любом районе столицы. Ранее в мэрии города уже озвучивали проблемные зоны, однако этот перечень расширился.

По словам начальника Управления гражданской защиты Сергея Чанкина, в зоне повышенного риска также находятся отдельные улицы в поселках Северный, Борисоглебское, Дружба, Аметьево, Салмачи, Мирный, Борисково, Новое Аракчино, Нагорный, Константиновка, Киндери, Вознесенское, Малые Клыки, Аки, Старое Победилово, Красная Горка и Игумново. Кроме того, под угрозой подтопления оказались некоторые улицы в садоводческих товариществах «Табигать», «Ромашка» и КАПО им. Горбунова.

Для оперативного мониторинга ситуации в трех районах города — Кировском, Приволжском и Советском — организованы гидропосты. Они ведут постоянный контроль уровня воды и передают данные в единую диспетчерскую службу. Подробнее о том, как городские службы Казани готовятся к возможным подтоплениям, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова