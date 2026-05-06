Иран и США обсуждают мораторий на обогащение урана

Предполагается, что срок такого запрета может превысить 10 лет

По информации американского телеканала CNN, представители Вашингтона и Тегерана проводят переговоры по вопросам иранской ядерной программы. Согласно данным источников телеканала, обсуждается возможность введения длительного моратория на обогащение урана в Иране.

Предполагается, что срок такого моратория может превысить 10 лет. Кроме того, на переговорах рассматривается вопрос о вывозе запасов высокообогащенного урана с территории исламской республики.

Переговоры строятся вокруг одностраничного плана, который предусматривает объявление о прекращении военных действий и начало 30-дневного переговорного периода. Как сообщает CNN, после получения от пакистанских посредников сигнала о готовности Тегерана к компромиссу президент США Дональд Трамп принял решение приостановить операцию Project Freedom в Ормузском проливе. Позднее стало известно, что страны готовятся подписать мирное соглашение.

Наталья Жирнова