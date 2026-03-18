Половодье придет в Татарстан в апреле: готова ли к нему республика?

На полях уже зафиксировали выпревание, которое может привести к повреждениям и гибели посевов озимых

Фото: Динар Фатыхов

В первой декаде апреля в Татарстане начнется активная фаза половодья, утверждают в Гидрометцентре республики. На подготовку к паводку в республике направили более 500 млн рублей. Однако не все работы завершены: в частности, в аварийном состоянии находится 71 гидротехническое сооружение. По нескольким критериям проштрафилась и Казань. Подробнее — в материале «Реального времени».



Озимые в опасности?

— Прогноз предстоящего весеннего половодья достаточно тревожный. Объем выпавших осадков превысил прошлогодние показатели, — открыл заседание первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Само половодье в регионе начнется в первой декаде апреля, сообщил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров. Ранее в СМИ распространилась информация, что разлив рек придет в регион в марте, напомнил он. Но, по словам Захарова, активная фаза начнется все-таки немного позже.

Принес он и тревожные для аграриев вести: на полях Татарстана зафиксировали выпревание. Речь идет об опасном агрометеорологическом явлении, которое может привести к повреждениям и гибели посевов озимых. Данные были получены станцией в Лаишевском районе республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Максимальная высота снежного покрова — от 70 до 90 см. Отличились Зеленодольский, Арский, Балтасинский, Пестречинский районы, ну и Казань. Соответственно, здесь по состоянию на 15 марта 233% от нормы выпало, — сообщил спикер.



Апрель и май будут теплее нормы

Ожидается, что полностью лед с Куйбышевского водохранилища сойдет в период с 20 по 25 апреля — это соответствует норме. Ожидается, что в большинстве татарстанских водотоков уровень воды превысит средние многолетние значения на 20—80 см.

Увлажнение почвы в этом году достигло 99%, добавил Захаров. Глубина промерзания незначительна: 12%—43% от нормы. Запасы воды в снеге в среднем по республике составили 161% от нормы. Схожая ситуация наблюдалась в 2021 году и 2024 годах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается температуры, то до 27 марта включительно в республике погода будет носить антициклональный характер. Ночные температуры будут слабоотрицательные, а дневные — положительные, от +4,9 до +12 градусов. В апреле и мае температура, согласно прогнозу, будет на 1 градус теплее нормы. Она составляет +5,4 и +13,6 градуса соответственно.



Объем выполненных работ по чернению льда — всего 6,5%

На подготовку к паводку этого года в Татарстане направили 513,3 млн рублей. Средства потратили на ремонт 30 гидротехнических сооружений (ГТС), очистку русел рек и дноуглубление, берегоукрепление, установку и ремонт водопропускных труб и другие мероприятия, отчитался замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Николай Суржко. И на республиканском уровне, и в каждом муниципальном образовании разработан план «Паводок», подготовлено около 176 пунктов ПВР вместимостью почти 30 тыс. человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одна из превентивных мер по предупреждению весенних паводков — это чернение льда (посыпание ледяного покрова темными материалами — песок, шлак, зола). Объем выполненных работ на сегодня — всего 6,5%, заявил докладчик. «Этого крайне недостаточно», — подчеркнул он. В числе проштрафившихся районов — Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Тюлячинский. Есть в списке и Казань.

Кроме того, в 15 муниципалитетах не провели работу по очистке водопропускных труб. В их числе — Буинский, Кукморский, Лаишевский, Тукаевский районы, Набережные Челны и вновь Казань. Что касается гидротехнических сооружений, их в Татарстане насчитывается 928. Ремонту подлежат 165 — порядка 17%. Из них в аварийном состоянии находится 71 ГТС, разрушено — шесть. Еще девять ГТС не спущены до безопасного уровня.

Будут ли в этом году взрывать лед? Такие мероприятия проводятся исходя из оперативной обстановки при угрозе ЧС, говорит Суржко. Заявки уже подали восемь районов на 10 водных объектах.



1 / 11 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов



