Первый татарский боец UFC Фахретдинов перешел в лигу ACBJJ

Российский боец подписал контракт с крупнейшей международной лигой по бразильскому джиу-джитсу

Фото: Динар Фатыхов

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов продолжит карьеру в ACBJJ. Крупнейшая международная лига по бразильскому джиу-джитсу объявила о подписании российского бойца.

В декабре стало известно, что UFC решила не продолжать сотрудничество с Фахретдиновым. 34-летний россиянин не проиграл ни одного боя в организации, проведя семь встреч, в которых одержал шесть побед при одной ничьей.

Подробности сделки с ACBJJ не сообщаются. Ранее лига подписала контракты с известными экс-бойцами UFC Зубайрой Тухуговым и Забитом Магомедшариповым.

Ринат Фахретдинов является первым татарским спортсменом, выступавшим в UFC.

Зульфат Шафигуллин