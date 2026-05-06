Первый татарский боец UFC Фахретдинов перешел в лигу ACBJJ
Российский боец подписал контракт с крупнейшей международной лигой по бразильскому джиу-джитсу
Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов продолжит карьеру в ACBJJ. Крупнейшая международная лига по бразильскому джиу-джитсу объявила о подписании российского бойца.
В декабре стало известно, что UFC решила не продолжать сотрудничество с Фахретдиновым. 34-летний россиянин не проиграл ни одного боя в организации, проведя семь встреч, в которых одержал шесть побед при одной ничьей.
Подробности сделки с ACBJJ не сообщаются. Ранее лига подписала контракты с известными экс-бойцами UFC Зубайрой Тухуговым и Забитом Магомедшариповым.
Ринат Фахретдинов является первым татарским спортсменом, выступавшим в UFC.
