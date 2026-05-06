СМИ: мэру Уфы изменили меру пресечения на домашний арест

13:35, 06.05.2026

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки

Фото: скриншот из видео в канале "Следком Башкирии"

Обвиняемому в получении взятки мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву изменили меру пресечения на домашний арест. Такое решение принял Верховный суд Башкирии, пишет ТАСС.

— Арест отменен, избран домашний арест на два месяца, — цитирует издание своего собеседника.

Напомним, мэра Уфы задержали в конце апреля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки (два эпизода). По версии следствия, он организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города.

Галия Гарифуллина

