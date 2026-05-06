HR-эксперт объяснила, почему в Татарстане не наблюдается проблем с кадрами

Одна из причин — в республике растет экономика

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане не наблюдается особых проблем с точки зрения кадров. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделилась HR-эксперт Зулия Лоикова.

— В Татарстане все прекрасно, честно вам скажу. Почему? Дело в том, что экономика республики растет, а эта динамика наблюдается не во всех регионах. Также Татарстан занимает весомые позиции по зарплатам, присутствует хорошая инновационная составляющая. Хороший приток кадров дает, в частности, ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», — перечислила собеседник издания.

Еще, как подчеркнула она, в Татарстане неплохо развит «карьерный» трек: в республике много компаний, где сотрудникам дается возможность карьерного роста внутри фирмы, что также положительно влияет на ситуацию с кадрами.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по «кадровому резерву». Речь идет о людях, желающих трудиться, но по ряду причин не трудоустроенных. Однако эксперт утверждает, что данная статистика не совсем точная, поскольку в ней не учитывается целый ряд факторов. Почему доступный трудовой потенциал постепенно исчерпает себя и какие люди прибегают к платформенной занятости — в материале «Реального времени».

Никита Егоров