В возрасте 87 лет скончался основатель CNN Тед Тернер
В возрасте 87 лет ушел из жизни известный американский медиамагнат Тед Тернер, создатель круглосуточного новостного канала CNN. Об этом сообщила компания Turner Enterprises, передает CNN.
Тернер вошел в историю как создатель первой круглосуточной новостной сети, изменившей подход к подаче новостей во всем мире. Бизнес-империя включает в себя не только новостные каналы, но и развлекательные медиа, а также профессиональные спортивные команды, в частности «Атланта Брэйвз». Тернер также основал Фонд ООН, выступал за ядерное разоружение и стал одним из крупнейших землевладельцев США.
У медиамагната осталось пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков. В последние годы жизни Тернер боролся с деменцией с тельцами Леви, диагностированной в 2018 году.
