В России предложили сделать бесплатной парковку для двух машин многодетных семей
Рекомендации адресуют региональным властям
В Минтрансе России предложили сделать бесплатной парковку двух автомобилей для семей, в которых растут более четырех детей. Об этом пишет РБК.
Сегодня зачастую с многодетных не взимают плату за парковку одного автомобиля. Рекомендации адресуют региональным властям — именно они определяют право на льготы этой категории граждан.
Инициатива является частью плана по внедрению «принципа семейноцентричности» во все сферы транспортной отрасли России, подчеркнули в Минтрансе. В октябре 2025 года ведомство утвердило пакет методических рекомендаций, которые среди прочего призваны создать комфортную среду для пассажиров с детьми.
Напомним, в январе депутаты от ЛДПР предложили сделать парковки бесплатными для транспортных средств, зарегистрированных на многодетные семьи. Авторы проекта подчеркнули необходимость введения единой нормы льготного пользования стоянками.
