«Аэрофлот» запретил пользоваться пауэрбанками в самолете

Теперь зарядные устройства разрешается перевозить исключительно в ручной клади — в салоне самолета

«Аэрофлот» обновил правила перевозки портативных аккумуляторов и устройств с литиевыми батареями в связи с новыми требованиями международных авиационных организаций IATA и ICAO, сообщает АТОР.



Теперь пауэрбанки разрешается перевозить исключительно в ручной клади — в салоне самолета. При этом их запрещено использовать и заряжать во время руления, взлета и посадки воздушного судна. Устройства необходимо размещать только под сиденьем или в кармане кресла, но не на багажных полках.

На одного пассажира допускается не более двух устройств. Все батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

Компания также напомнила об ограничениях по мощности: устройства до 100 Втч можно провозить без дополнительного согласования. Пауэрбанки мощностью от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с разрешения авиакомпании. Устройства мощностью свыше 160 Втч к перевозке запрещены.

Ранее Росавиация опровергла полный запрет пауэрбанков на борту самолетов.

