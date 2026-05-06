Сегодня и завтра в Татарстане ожидаются сильный ветер и гроза

В ГУ МЧС по республике рекомендовали по возможности оставаться дома

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане местами ожидается сильный ветер до 15 м/с, возможна гроза (в Казани — вечером 6 мая). Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В ведомстве обратились к гражданам с рекомендациями:

держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не паркуйте вблизи них автомобили;

не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;

проверьте надежность конструкций на своих подворьях;

по возможности оставайтесь дома, окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий плохо закрепленные предметы;

не оставляйте детей без присмотра.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра республики, к концу рабочей недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными осадками. Дневные температуры несколько снизятся и составят от +19 до +24 градусов.

Галия Гарифуллина