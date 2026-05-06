Дело ОПС «Вторые Горки» направили в Верховный суд Татарстана

Злоумышленники вступили в сговор с представителями зарубежных «кол-центров»

Уголовное дело ОПС «Вторые Горки» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным «Реального времени», ранее в республиканском суде стартовал в закрытом режиме процесс над досудебщиком по этому делу, который находится под госзащитой.

15 казанцев обвиняются в совершении 24 эпизодов преступлений, сообщили в пресс-службе Следкома Татарстана. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

По версии следствия, обвиняемые совершили ряд преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких.

— Так, действуя в сговоре с представителями «кол-центров», находящимися за пределами Российской Федерации, они совершили мошеннические действия в отношении 15 жителей 11 регионов Российской Федерации. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 35,5 млн рублей. С целью легализации похищенных денежных средств участники преступного сообщества приобрели на них криптовалюту, которой впоследствии распорядились по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

В ходе следствия частично возмещен причиненный обвиняемыми ущерб на сумму 2,3 млн рублей. Кроме того, арестовано имущество на сумму 14 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, участники преступного сообщества, действуя организованной группой, также вымогали деньги на общую сумму 108 тыс. рублей и похитили человека с целью дальнейшего вымогательства у него 2,6 млн рублей.

— Также участники ОПС «Вторые Горки» и другие лица, используя арматуру и светошумовые пистолеты, нанесли телесные повреждения пятерым членам группировки «Новотатарские» и повредили автомобиль KIA K5, что причинило потерпевшему ущерб на сумму более 1,8 млн рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вину в содеянном признали девять обвиняемых.

Галия Гарифуллина