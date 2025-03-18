Минниханов: «Наш народ выступает единым фронтом в стремлении отстоять суверенитет и интересы России»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Крыма с Россией, отмечаемым 18 марта.

В своем поздравлении он отметил, что 11 лет назад жители Крыма сделали свой выбор в пользу возвращения в состав России на Общекрымском референдуме. Он подчеркнул, что мужество, вера, преданность памяти предков и любовь к Отчизне помогли крымчанам выстоять в тот трудный период и Крымская весна 2014 года стала важнейшей вехой в истории современного Российского государства.

Минниханов заявил, что сегодня на повестке дня стоят новые непростые задачи, и выразил уверенность, что трудолюбие, творческий потенциал, созидательная энергия и патриотизм жителей полуострова помогут противостоять внешним угрозам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана подчеркнул, что многонациональный Татарстан оказывает значительную поддержку Крыму.

— Сплотившись вокруг общенационального лидера Президента России В.В. Путина, наш народ выступает единым фронтом в стремлении отстоять суверенитет и интересы Российской Федерации, сделать все необходимое для избавления мира от неонацизма. Только так мы сможем построить достойное и спокойное будущее, в котором будут счастливы наши дети, внуки и правнуки, — говорится в поздравлении раиса Татарстана.

В заключение Минниханов пожелал всем крепкого здоровья, мира и счастья и выразил надежду, что День воссоединения Крыма с Россией укрепит уверенность в благополучной жизни грядущих поколений в единой и свободной стране.

Ранее с подобным обращением выступил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Рената Валеева