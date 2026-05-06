Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чувашии выросло до 37
В больницах остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии
Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах (Чувашия) выросло до 37. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.
В больницах остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением специалистов.
Напомним, Чебоксары подверглись атаке в ночь и утром 5 мая. Два человека погибли. Вчера в Чувашии ввели режим ЧС регионального характера. Следком России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».