Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чувашии выросло до 37

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах (Чувашия) выросло до 37. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.

В больницах остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, Чебоксары подверглись атаке в ночь и утром 5 мая. Два человека погибли. Вчера в Чувашии ввели режим ЧС регионального характера. Следком России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

