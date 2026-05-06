Все новости
Председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева наградили медалью «100 лет ТАССР»

15:38, 06.05.2026

Он получил ее за вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона

Фото: Руслан Ишмухаметов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» Андрея Кондратьева.

Глава Центральной избирательной комиссии РТ удостоен этой награды за «существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона и многолетний плодотворный труд».

Ранее гендиректора КМПО Дамира Каримуллина наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Наталья Жирнова

