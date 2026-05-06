Из Казани возобновили авиарейсы в Томск

Маршрут восстановили при поддержке государства. Это позволит сохранить транспортную доступность между регионами

Фото: Артем Дергунов

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 19 мая начнет выполнять прямые рейсы между Казанью и Томском, сообщает пресс-служба томского аэропорта. Рейсы запустят дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Перелеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200.

Маршрут восстановили при поддержке государства. Это позволит сохранить транспортную доступность между регионами. Ранее рейсы Томск — Казань выполняла другая авиакомпания, но в феврале выполнение рейсов по данному маршруту было прекращено из-за низкой рентабельности.

Возобновление авиасообщения связывают с планами по проведению в регионе федерального Сабантуя в 2027 году.

Анна Пехенко