Посольство России в Берлине потребовало отменить запрет на демонстрацию символов Победы

По распоряжению берлинских властей в эти дни на мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове запрещается вывешивать флаги России и Белоруссии, знамена Победы, георгиевские ленты

Фото: Динар Фатыхов

Посольство России в Берлине направило германской стороне требование отменить запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символики, связанной с Днем Победы, на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая.

В комментарии диппредставительства отмечается, что по распоряжению берлинских властей в эти дни на мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове запрещается вывешивать флаги России и Белоруссии, знамена Победы, георгиевские ленты, использовать советскую военную форму, исполнять песни и марши военных лет.

Реальное время / realnoevremya.ru

В российском посольстве назвали такие меры дискриминационными и недружественными, подчеркнув, что они направлены на ограничение права потомков советских воинов-освободителей и жителей Германии достойно отметить годовщину разгрома нацизма.

— Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. геноцидом народов Советского Союза, — сказано в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что любые ограничения не отменяют решающего вклада советского народа в победу над нацизмом и не умаляют памяти о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что ранее Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая.

Наталья Жирнова